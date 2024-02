Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.02.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Krynicy-Zdroju powstanie blok komunalny a w nim 27 mieszkań. Czekają na pozwolenie na budowę. Tak będzie wyglądał ”?

Prasówka Krynica-Zdrój 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Krynicy-Zdroju powstanie blok komunalny a w nim 27 mieszkań. Czekają na pozwolenie na budowę. Tak będzie wyglądał Prace projektowe dotyczące budowy bloku komunalnego na ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju zostały już zakończone. Ma powstać tam 27 mieszkań. Obecnie procedowane jest pozwolenie na budowę.

📢 Wycieczki z Krakowa bez samochodu: 11 atrakcji Małopolski, do których dojedziecie pociągiem. Gotowe pomysły na weekend! Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem.

📢 Natalia Przybysz w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju zabrała publiczność w podróż z „Tam”. Kolejna odsłona cyklu Krynica Źródłem Kultury Natalia Przybysz to kolejna artystka, której koncertu można było wysłuchać w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju w ramach 10. edycji cykli Krynica Źródłem Kultury. Piosenkarka zabrała publiczność w podróż z albumem „Tam”.

Prasówka 8.02 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto 5 najmniejszych miast w Polsce. Nie do wiary, jak są malutkie! Jak to się stało, że mają prawa miejskie? Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.

📢 Góralska noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kordian porwał klubowiczów do zabawy! Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami Góralska Noc w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (3 lutego) klubowicze bawili się nie tylko przy dyskotekowych rytmach, ale także dobrze znanej muzyce folkowej. Pomóc wczuć się w góralski klimat pomogły dodatkowe atrakcje. Tego dnia piękne hostessy ubrane były w góralskie stroje, serowano także napitki i jedzenie prosto spod Giewontu. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Małopolski bilet na ferie: dzieci i młodzież pojadą pociągami i autobusami za złotówkę Podczas ferii zimowych w Małopolsce, od 10 do 25 lutego, dzieci i młodzież w wieku szkolnym pojadą za symboliczną złotówkę wszystkimi pociągami w regionie, a także autobusami Małopolskich Linii Dowozowych, funkcjonujących pod pieczą województwa małopolskiego. By kupić bilet za 1 zł wystarczy okazanie legitymacji szkolnej, uprawniającej do ulgowego przejazdu.

