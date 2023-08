Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.08.2023

Wesele jak z bajki odbyło się w minioną sobotę (5 sierpnia) na sali dance w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli poczuć się jak na prawdziwym weselu, na którym króluje biesiadny klimat i taneczna muzyka. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej znanych zabaw weselnych, a o północy zorganizowano oczepiny. Zobaczcie, co tam się działo.

Stare meble, choć mają w sobie wiele uroku, mogą też wydzielać nieprzyjemny zapach. Najczęściej jego źródłem jest wilgoć utrzymująca się we wnętrzu mebla. Na szczęście są domowe sposoby, które pomogą ci uporać się z tym przykrym problemem. Dowiedz się, dzięki jakim środkom pobędziesz się zapachu stęchlizny z mebli.

Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.