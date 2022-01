Przegląd tygodnia z 23.01.2022 w Krynicy-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 16.01 do 22.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Krynica-Zdrój, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Omikron podstępnie atakuje. Według brytyjskich naukowców niektóre z objawów nowego wariantu koronawirusa łudząco przypominają te charakterystyczne dla zwykłego przeziębienia. Na które dolegliwości najczęściej skarżą się chorzy? Sprawdź w galerii co powinno cię zaniepokoić.

W ciągu trzech miesięcy powróciła do normy czynność serca u dzieci, które przebyły wieloukładowy zespół zapalny związany z COVID-19 (MIS-C) - informuje „Journal of the American Heart Association“.

W Świniarsku nieopodal Nowego Sącza jest elektrownia wodna na Dunajcu. W czasie czwartkowego śnieżnego i wichrowego ataku zimy na tę okolicę bardzo blisko turbiny tej "fabryki elektryczności" znalazł się łabędź pływający w górskiej rzece. Sam nie mógł odpłynać ani odfrunąć ze śmiertelnej pułapki.