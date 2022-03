Przegląd tygodnia z 6.03.2022 w Krynicy-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 27.02 do 5.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Krynica-Zdrój, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rosjanie podchodzą pod Żytomierz - miasto położone na południowych zachód od Kijowa. Możliwe, że będą chcieli je zająć wraz z zaciskaniem pierścienia wokół stolicy Ukrainy. Na razie bombardują miasto, obiekty wojskowe i cywilne. Uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych i miejski szpital. Zginęły co najmniej cztery osoby, w tym dziecko. Domy obracają się w ruinę. Mieszkańcy mimo to szykują się do obrony. Ćwiczą walkę z użyciem koktajli Molotowa.

Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze Ochotniczych Straży Pożarnych z Małopolski spotkały się na wspólnych ćwiczeniach na poligonie ratowniczym OSP Kęty w Grojcu (gm. Oświęcim), doskonaląc umiejętności na wypadek niesienia pomocy ofiarom katastrof budowlanych. Ćwiczenia są jednym z elementów umowy o współpracy podpisanej przez Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Sącza, Kęt i Myślenic pod koniec ub. roku.