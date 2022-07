Przez Małopolskę przejedzie kino objazdowe. Pierwszy przystanek: zamek w Rudnie

To angielska legenda o Królu Arturze, który dorasta na ulicy. Włócząc się po zakamarkach Londynu trafia na niezwykły przedmiot - miecz Excalibur, za którego sprawą ląduje w więzieniu, gdzie z kolei odwiedza go król Vortigern. Władca wyznaje Arturowi, że jest on jego bratankiem i zarazem synem prawowitego króla Uthera. Artur musi uporać się ze świadomością, że ma zostać królem i pokonać swojego wujka. Nieśmiertelna angielska legenda ukazana jest przez Guya Ritchiego jako pełna nieukrywanego wdzięku komedia gangsterska. Jej projekcja rozpocznie się o godz. 21.15.

Będzie to pierwszy z czterech pokazów objazdowego kina, które w ten weekend wyruszy w trasę po Małopolsce. Po seansie u podnóża leżącego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej malowniczego Zamku Tenczyn w Rudnie filmy będzie można obejrzeć na łące nieopodal kawiarni "Zwał jak zwał" mieszczącej się przy Wiślanej Trasie Rowerowej w Niepołomicach, w parku przy nazywanym "Małym Wawelem" renesansowym Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej oraz w kameralnym amfiteatrze za budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej - stolicy Górali Zagórzańskich.