Przez suszę zaczyna brakować wody. Wszyscy musimy oszczędzać wodę! Sprawdź, jak to robić

W marcu opady deszczu były najniższe w ciągu ostatnich 30 lat. Cały kwiecień też jest suchy i słoneczny – wystarczyły tylko dwa tygodnie bez deszczu i już w połowie miesiąca zasoby wody w glebie mocno spadły. Do tego doszły nocne przymrozki i dość silny wiatr, czyli czynniki, które jeszcze bardziej wysuszają glebę. Wszystko to powoduje, że brakuje m.in. wody dla roślin. Znacząco wzrosło również zagrożenie pożarowe – głównie w lasach, gdzie jest bardzo sucho.

Ubiegłoroczna susza spowodowała wyschnięcie całych połaci mokradeł i bagien będących naturalnymi zbiornikami retencyjnymi. Niestety, zasoby wód generalnie nie zostały odbudowane. Spada poziom wód podziemnych, a wraz z nim również poziom wody w rzekach. Mieliśmy bowiem praktycznie bezśnieżną zimę (o ile w ogóle można ją nazwać zimą), więc w konsekwencji wiosną zabrakło topniejącego śniegu, który jest niezbędny do tego, by zasilić w wodę gleby, rzeki oraz wody podziemne.

Od problemu z niskim stanem wód w rzekach już tylko krok do kolejnego problemu: może dojść do czasowych ograniczeń w dostawach prądu, ponieważ elektrownie konwencjonalne (węglowe) potrzebują wody z rzek do chłodzenia swoich bloków energetycznych. A gdy tej wody będzie za mało, konieczne będą ograniczenia w produkcji energii.

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy Wody Polskie realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Opracowano specjalny program, który zawiera listę inwestycji mających zwiększyć w kraju m.in. naturalną i sztuczną retencję wody. Miałyby to zapewnić np. nowe urządzenia i przebudowa zbiorników istniejących.

Oszczędzaj wodę w domu

Projekt zakłada także kampanię społeczną, np. zachęcanie do oszczędzania wody w domach. W te działania może się włączyć każdy z nas. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad w codziennym życiu, by zmniejszyć zużycie wody – co będzie z korzyścią i dla środowiska, i dla naszego portfela, bo kontrolowanie ilości zużywanej wody to naprawdę znaczna oszczędność dla domowego budżetu. Co więc należy robić?