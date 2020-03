Przybywa kwarantann w regionie. Gdzie je odbyć?

Choć uwagę przykuwają zazwyczaj spektakularne przypadki kwarantanny, za każdą taką historią kryje się pojedynczy człowiek. Żona Stanisława Rusnaka z Chyszówek (gm. Dobra)została zarażona koronawirusem, przebywając w krakowskim szpitalu. - Prędzej spodziewałbym się w domu śmierci, niż tej choroby - mówi. Pacjentka przebywa obecnie w szpitalu w Limanowej, i choć w jej przypadku zakażenie przechodzi bezobjawowo, musi pozostać w placówce z powodu innych schorzeń. Najbliżsi mieszkanki Chyszówek zostali objęci kwarantanną, zaś na terenie całej gminy Dobra jest w sumie ponad 50 takich osób. Dlatego wójt Benedykt Węgrzyn zwraca się do wszystkich z apelem, by zostali w domach oraz ograniczyli kontakty z rodziną i sąsiadami do niezbędnego minimum.

Informacje o pierwszych kwarantannach obiegły Sądecczyznę i ziemię limanowską już kilka tygodni temu. Choć były to sporadyczne przypadki, wzbudzały w mieszkańcach obydwu regionów zarówno duże zainteresowanie, jak również sporo obaw. Z czasem zaczęły się one nasilać, zwłaszcza kiedy okazało się, że coraz więcej osób mogło mieć kontakt z niebezpiecznym wirusem.

Alarm w Krynicy - Zdroju

W znanym sądeckim uzdrowisku informacje o konieczności wprowadzenia kwarantanny pojawiły się już kilkakrotnie. 13 marca, 123 osoby przebywające w Starym Domu Zdrojowym w napięciu czekało na wyniki badań kuracjuszki, która również zdradzały objawy podobne do zarażenia chińskim wirusem. Jak zapewniał Wiesław Pióro, prezes zarządu Uzdrowiska Krynica Żegiestów, pensjonariusze podeszli spokojnie i z rozwagą do trudnej sytuacji, na szczęście i w tym wypadku alarm okazał się fałszywy, a kobieta nie była zarażona wirusem. Niestety mniej szczęścia miały osoby przebywające w 20 Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. Około 200 kuracjuszy spędzi najbliższe kilkanaście dni zamkniętych w swoim pokojach. Kilka dni temu okazało się bowiem, że mogli mieć kontakt z osobami u których stwierdzono obecność koronawirusa. - Pod względem bytowym niczego nam nie brakuje. Mamy do dyspozycji łazienkę, a w pokoju telewizor - opowiada w rozmowie z "Gazetą Krakowską" jedna z kuracjuszek (nazwisko do wiadomości redakcji). I choć dyrekcja placówki zaoferowała chętnym pomoc psychologa, kobieta w napięciu czeka na rozwój sytuacji. - To będą dla nas trudne dni - mówi. Kuracjusze dwa tygodnie spędzą pokojach, nawet jedzenie będzie im dostarczane na miejsce w jednorazowych naczyniach. - Dostaliśmy czerwone, plastikowe worki i tam mamy wrzucać zużyte sztućce i naczynia - opowiada nam kuracjuszka.