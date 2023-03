Przynajmniej 7 razy w tym roku będzie można skorzystać z "sobót paszportowych" w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu

- 30 maja 2022 r. uruchomiliśmy punkt w Myślenicach. W okresie od maja do grudnia 2022 roku złożono tam 5 573 wnioski. To prawie tyle, co przez cały rok w Gorlicach, gdzie przyjęto 5 774 wnioski. 16 stycznia uruchomiony został 14. Terenowy Punkt Paszportowy tym razem w Suchej Beskidzkiej. W styczniu, tylko w ciągu dwóch tygodni jego funkcjonowania, złożono tam 329 wniosków paszportowych. Dla porównania w Limanowej przez cały miesiąc przyjęto 466 wniosków, a w Wadowicach – 859. Zdecydowałem również o uruchomieniu kolejnego Punktu w Miechowie. Przywracanie i uruchamianie terenowych punktów paszportowych to odpowiedź na potrzeby Małopolan, którzy chcą składać wnioski paszportowe tam, gdzie mają najbliżej – mówi wojewoda Kmita.