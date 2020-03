Psy największym wsparciem w dobie koronawirusa. Oto najlepsze i najzabawniejsze MEMY. Zrozumie je każdy miłośnik psów!

Dyrektor ogrodu zoologicznego w Poznaniu, Ewa Zgrabczyńska jakiś czas temu na swoim profilu na Facebooku opisała hipotezę dotyczącą zwierząt domowych i koronawirusa dr Sabiny Olex-Condor, lekarki z Hiszpanii polskiego pochodzenia:

Osoby posiadające koty i psy nie wykazywały objawów, nie rozwijała się u nich choroba, bądź przechodziły ją bardzo łagodnie. Obserwacje dotyczyły grupy ok. 100 pacjentów i wymagają dalszych badań. Istnieje przypuszczenie, ze możemy mieć tu do czynienia z wyższą odpornością ze względu na kontakt z koronawirusami specyficznymi dla zwierząt domowych oraz sprawniej działającym układem odpornościowym, należałoby może sięgnąć do zagadnienia odporności krzyżowej.