Psycholodzy opowiadają o wywieraniu presji na dzieci przez rodziców. Poznaj przyczyny i konsekwencje rodzicielskiego perfekcjonizmu

„Nawet najlepsi muszą mieć prawo do potknięcia. Dzieci, od których oczekuje się perfekcji, często nie mają takiego prawa” - mówią psychologowie.

Wykazali Państwo związek perfekcjonizmu zorientowanego na dziecko z wypaleniem rodzicielskim. Czy w dzisiejszym świecie ludzie dążą do posiadania perfekcyjnego dziecka?

Dr Dorota Szczygieł, Uniwersytet SWPS: Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach wzrost indywidualizmu, czyli tendencji do skupiania się na własnych celach i osiągnięciach, zmusza ludzi do konkurowania z innymi. Jeżeli chcę coś osiągnąć, muszę być jak najlepszy, a na pewno lepszy od innych. Klimat rywalizacji powoduje, że dążymy do doskonałości, stawiając sobie wysokie - często zbyt wysokie - wymagania. Wysokie wymagania, połączone z krytyczną - często nadmiernie krytyczną - oceną siebie, dotyczą nawet tak prywatnej sfery życia, jak rodzicielstwo.