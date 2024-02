Puchar Świata w Krynicy. Trybuny pękały w szwach. Kibice w naszym obiektywie

- Moje marzenie się spełniło! Pan Adam przyszedł i podpisał mi kilka kart. To człowiek z klasą, a przy tym niezwykle sympatyczny! Podziękuję żonie, bo to ona zachęcała mnie, bym tutaj przybył – nie krył wielkiej radości sympatyczny Arkadiusz, kibic i łowca cennych podpisów z miasta nad Dunajcem.

- Na pewno znów będziemy chcieli tutaj przyjechać, panuje tu bowiem świetna rodzinna atmosfera – powiedział nam Paweł Wojtas z Krynicy, który by dopingować najlepszych snowboardzistów świata zabrał ze sobą najbliższych. I w tym miejscu musimy się zgodzić z naszym rozmówcą – zawody organizowane w ramach zimowej rywalizacji często niosą ze sobą tzw. luz. Nikt się zbytnio nie „spina”, nie ma wulgarnych okrzyków znanych choćby z piłkarskich aren. Ale wróćmy do sedna.

- No jest świetnie. Co prawda śniegu zostało tyle co kot napłakał, na parkingach można utonąć w błocie, w tym miejscu mały prztyczek w nos dla władz, mam nadzieję, że ulegnie to poprawie, ale ogólnie jest bardzo miło. Panuje tutaj taki, jak to powiedzieć, rodzinny klimat. Mamy blisko do zawodników, świeci słońce, no czego chcieć więcej – uśmiechał się.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że w slalomie gigancie równoległym najlepsi okazali się Austriak Andreas Prommegger i Niemka Ramona Theresia Hofmeister. Spośród trzynastu reprezentantów Polski do fazy 1/8 finału awansował tylko Oskar Kwiatkowski. Nasz mistrz świata, nadal urzędujący czempion, rozbudził apetyty notując trzeci czas kwalifikacji – w nich był słabszy tylko od Włocha Edwina Corattiego i Koreańczyka Sangho Lee. W fazie finałowej nasz reprezentant nie miał tego dnia zbyt wiele do powiedzenia. Zmierzył się jednak z nie byle kim, bo mistrzem olimpijskim Austriakiem Beniaminem Karlem. Polak przegrał z tym rywalem o 0,81 s, a kolejną okazję do zaprezentowania swoich sił będzie miał drugiego dnia pucharowych zmagań, czyli w niedzielę (od 9 do 11 kwalifikacje: slalom gigant równoległy, następnie 13 – 14.20 finały – przyp. red.).