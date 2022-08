Ranking uczelni w Małopolsce 2022 według liczby studentów. W minionym roku akademickim kształciło się 144,4 tys. osób. Jedna czwarta na UJ! Zbigniew Bartuś

144,4 tys. studentów, w tym 7,9 tys. cudzoziemców, kształciło się na uczelniach w całej Małopolsce w roku akademickim 2021/22. Ogólna liczba studiujących zwiększyła się o 100, a absolwentów – o 500 (do 37 tysięcy). Oczywiście, największym ośrodkiem akademickim pozostaje Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 129,2 tys. osób (w tym 7,6 tys. cudzoziemców). W Nowym Sączu było 6,3 tys. studentów, w Tarnowie 4,9 tys., w Nowym Targu i Oświęcimiu po 1,9 tys., zaś w Suchej Beskidzkiej 300. Studiowało blisko 55 proc. Małopolan w wieku od 19 do 24 lat i jest to wynik wyższy niż w roku poprzednim – wynika ze wstępnego podsumowania sporządzonego przez krakowski GUS.