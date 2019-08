Ratownicy z Grupy Krynickiej GOPR w sobotę, 3 sierpnia, dwukrotnie pomogli zejść z gór kobietom, które zraniły się na szlaku. Pierwsze wezwanie odebrali po południu od turysty, którego żona uszkodziła nogę w rejonie przełomu Perehyba w Beskidzie Niskim. Do zdarzenia wyjechali ratownicy z Krynicy. Po dotarciu na miejsce zdarzenia i udzieleniu pomocy, najpierw quadem następnie samochodem terenowym przetransportowali turystkę do swojego samochodu. Następnie razem z mężem poszkodowana udała się do szpitala. W trakcie tej akcji, goprowcy odebrali kolejną prośbę o pomoc. Tym razem ratownicy z Piwnicznej-Zdroju wyruszyli na Cyrlę. Tam pomocy potrzebowała również kobieta, która uszkodziła na szlaku nogę. Turystka została zwieziona przez ratowników do Rytra i przekazana załodze pogotowia ratunkowego.