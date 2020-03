Ratownicy szyją maseczki dla sądeckich medyków #zarażamydobrem

Wolontariusze do późnych godzin nocnych szyją maseczki dla sądeckich służb medycznych. Do akcji zainicjowanej przez Grupę Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz włączyła się wiele osób, w tym firmy zajmujących się produkcją. Kto ma zdolności manuale i potrafi obsługiwać maszynę do szycia - szyje. Ci co szyć nie potrafią kroją materiał i gotowy dostarczają krawcowym.