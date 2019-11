Ratusz w Muszynie pnie się w górę. Czemu będzie służyć?

Muszyna. Już nie zaparkujesz auta na rynku

Ruszyła przebudowa rynku w Muszynie. Turyści odwiedzający uzdrowisko a także mieszkańcy muszą liczyć się na utrudnienia, które potrwają do grudnia 2020 r. Co najważniejsze, z rynku zniknął parking. W jego miejscu stanie ratusz, który architektonicznie nawiązywać będzie do stylu g...