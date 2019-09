Reaktywacja PKS-ów w regionie idzie jak po grudzie

Szumnie zapowiadany przez polityków rządowy program reaktywacji PKS-ów, który miał być wielkim sukcesem wyeliminowania białych plam komunikacyjnych, jak na razie działa tylko w części. Kiedy ruszy na dobre - nie wiadomo.

Program zgodnie z planem miał ruszyć od początku września. Wygląda jednak na to, że w wielu miejscowościach autobusy prędko się nie pojawią. Wbrew obietnicom polityków wciąż są miejsca, w których PKS-y nie jeżdżą, a co gorsza nie zapowiada się na to, aby zostały uruchomione w najbliższym czasie. Chętnych tylko na milion Dla małopolskich samorządów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczono 16 mln zł na dopłaty, jednak chętnych było na zaledwie milion - na taką kwotę złożono wnioski. Uruchomionych ma więc zostać 38 nowych linii autobusowych, choć pierwotnie zakładano, że będzie ich dużo więcej. Marne zainteresowanie wojewoda małopolski Piotr Ćwik tłumaczy obawą samorządów przed przystąpieniem do nowego programu. W jego opinii taki stan rzeczy może również świadczyć o tym, że w naszym regionie wcale nie jest tak źle z komunikacją jakby mogło się wydawać.

Zupełnie innego zdania są mieszkańcy, zwłaszcza ci którzy mieszkają w małych miejscowościach. - Niech pan wojewoda przyjedzie do nas do Imbramowic i spróbuje dostać się gdzieś bez samochodu, wtedy przekona się czy to takie łatwe - komentują mieszkańcy wsi koło Trzyciąża (pow. olkuski). Klapa w powiecie olkuskim Wpadkę program zaliczył w powiecie olkuskim, w którym od 2 września miały zostać uruchomione trzy linie, tak by ułatwić ludziom dojazd do Trzyciąża, Krakowa, Sułoszowej, Skały i Krzeszowic. Jeden z członków Prawa i Sprawiedliwości opublikował w internetcie rozkłady jazdy, szybko się wieści roznosły. Zainteresowani wyszli więc w poniedziałek rano na przystanki, a autobus nie przyjechał. Właściciel busów, które miały jeździć wyjaśnia: - Marszałek nie podpisał jeszcze z nami umowy. Nie mamy też informacji kiedy to nastąpi - wyjaśnia Jan Koczwara. Razem ze swoim wspólnikiem nie zdecydował się uruchomić linii co do której nie ma pewności jak będzie finansowana. Zmiana procedury Jak się okazuje opóźnienie wynika ze zmiany w ostatniej chwili w Urzędzie Marszałkowskim procedury wyboru przewoźników. Początkowo zakładano, że umowy te będzie można podpisać bez ogłaszania przetargu. Takie postępowanie jest jednak zastrzeżone dla szczególnie uzasadnionych przypadków, w które utworzenie dodatkowej komunikacji się nie wpisuje.

- W ostanim momencie zdecydowano się więc na rozpisanie konkurencyjnego przetargu, stąd wynika to opóźnienie - wyjaśnia wójt Sułoszowej przez którą miała jeździć jedna z nieuruchomionych jeszcze linii relacji Olkusz-Kraków. Na ten moment Urząd Marszałkowski nie udzielił nam informacji kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać, że obiecywane połączenia zaczną funkcjonować. Przygotowanie i potem ogłoszenie przetargów oraz wyłonienie tzw. operatorów to może być kwestia wielu tygodni. Sprawa dotyczy dziewięciu międzypowiatowych linii. Samorządy sobie poradziły Lepiej wygląda reaktywacja kursów w obrębie jednej jednostki administracyjnej, czyli jeśli linia biegnie tylko przez jedną gminę lub powiat. Wtedy odpowiedzialne są za nią lokalne samorządy. Praktycznie wszystkie terminowo wywiązały się ze składanych obietnic.

Dla przykładu w regionie tarnowskim od 2 września nowe połączenia kursują już w gminie Zakliczyn na trasach Paleśnica - Wróblowice, Zakliczyn-Jamna oraz Zakliczyn- Dzierżaniny. Z ostatniego połączenia cieszę m.in. mieszkańcy Filipowic. - Do tej pory byliśmy jak odcięci od świata. Kto miał samochód, to mógł jeździć do miasta, a starsi ludzi musieli kombinować żeby dostać się do Zakliczyna. Nowy bus nie jeździ pusty - podkreśla Zygmunt Olchawa, sołtys Filipowic. Autobus jeździ również na trasie z Dąbrowy Tarnowskiej, przez Żdżary i Radgoszcz do Szczucina. Rządowe wsparcie otrzymały także trzy gminy w powiecie krakowskim. Od poniedziałku z dodatkowych połączeń mogą korzystać mieszkańcy Jerzmanowic, Przeginii oraz Sułoszowej. Do tej grupy od 16 września dołączy również Skawina, która nowy kurs planuje na stałe włączyć do swojej sieci autobusowej.

Z kolei mieszkańcy Podhala na upragnione PKS-y będą musieli poczekać do 1 października. Gmina Poronin uzyskała dofinansowanie na zorganizowanie czterech linii między Poroniem a Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre oraz Bustrykiem. - Mamy już podpisaną umowę z wojewodą na dofinansowanie, mamy uchwały rady gminy, szukamy właśnie przewoźników - informuje Jan Majerczyk z Urzędu Gminy w Poroninie. - Chcemy, by nowe połączenia wystartowało 1 października. Podobnie sytuacja wygląda w powiecie nowotarskim - Chcemy zorganizować linie z Ochotnicy do Nowego Targu. Właśnie ogłosiliśmy zapytanie ofertowe i czekamy na chętnych przewoźników. Myślę, że nowe połączenie ruszy z początkiem października - mówi Krzysztof Faber, starosta nowotarski. W Nowym targu planują utworzenie jeszcze jednego połączenia Ochotnicy z Nowym Sączem. W tej kwestii powiat nowotarski wystąpił do powiatów limanowskiego i nowosądeckiego o porozumienie, by wspólnie je zorganizować.

- Najpierw musi ono zostać przyjęte przez rady powiatów, a dopiero potem my jako organizator będziemy mogli podpisać umowę z wojewodą na dofinansowanie i rozpocząć poszukiwanie operatorów. Myślę, że na tej trasie linia ruszy dopiero w listopadzie - mówi Faber. Wygląda więc na to, że Urząd Marszałkowski powinien zwrócić się do samorządów z prośbą o lekcję, jak terminowo wywiązywać się z obiecywanych zobowiązań. Współpraca Łukasz Bobek, Robert Gąsiorek

