Region. Gratis sprawdzą w aucie ustawienie reflektorów

O tym jak ważne jest ustawienie reflektorów mówi sierżant Monika Mordarska z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

- Prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę, bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem - tłumaczy nowosądecka policjantka.

W dniach 14 i 19 listopada kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w samochodach w stacjach kontroli pojazdów, które biorą udział w akcji.

Na terenie powiatu nowosądeckiego takie usługi w wyznaczonych dniach oferują: stacja kontroli pojazdów Moto-Sowa Wojciech Sowa w Wielopolu, w godz. od 8 do 16.30, Owopol Rusnarczyk i Koza w Łącku w godz. od 7 do 19, oraz stacja Łącko Company s.c. w Krynicy Zdroju od 8 do 16.

Mieszkańcy Nowego Sącza mogą sprawdzić ustawienia reflektorów na stacji „Speed Car” przy ul. Piłsudskiego 4. W dniach 16 i 23 listopada będą tam dni otwarte i dodatkowa okazja do sprawdzenia świateł.