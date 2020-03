Region. Uzdrowiska zamarły. Czeka je bankructwo, z którego mogą się nie podnieść

- Jest to dla nas potężny problem, dlatego wystąpiliśmy do premiera, żeby wyznaczył specjalny zespół, który będzie pracował nad systemowym rozwiązaniem dotyczącym uzdrowisk. Żeby wziął pod uwagę, że nasza sytuacja jest inna niż ta w całym kraju. My jesteśmy monokulturą, nie możemy prowadzić przemysłu - mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny oraz prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Ze względu na to, że miasta uzdrowiskowe szczycą się świeżym powietrzem, zielenią i brakiem zanieczyszczeń nie mogą na tych terenach działać fabryki przemysłowe. W takiej sytuacji, jak obecna pandemia, gmina i miasto Muszyna nie ma żadnej szansy na utrzymanie się.

Z powodu pandemii koronawirusa sanatoriom, hotelom, restauracjom oraz wszystkim branżom usługowym w Krynicy-Zdroju czy Muszynie grozi bankructwo. Już od 14 marca uzdrowiska nie mogą przyjmować nowych kuracjuszy, a sanatoria zwykle oblegane, teraz cierpią najbardziej. Nie funkcjonują hotele, gastronomia oraz usługi. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP apeluje do premiera o pilną pomoc, która złagodzi negatywne skutki finansowo-gospodarcze.

- Wszystkie negatywne zdarzenia związane z koronawirusem odbijają się w uzdrowiskach jak w zwierciadle. Sercem uzdrowisk są sanatoria, hotele, pensjonaty, wokół nich jest gastronomia, sklepy, fryzjerzy, transport, wszyscy żyją głównie z kuracjuszy. To wszystko jest podporządkowane pod to serce, które zostało bardzo mocno osłabione i już nie funkcjonuje - podkreśla Golba. - I nie chodzi tu tylko o same firmy, którym grozi bankructwo, ale głównie pracowników, którzy też zostają na bruku - zaznacza.

W 45 polskich uzdrowiskach pracuje ok. 17,5 tys. osób, a w otoczeniu uzdrowiskowym (turystyka, handel, usługi itd.) pracuje ok. 80 tys. osób. Jest to więcej niż w całej branży górniczej. Prawie sto tysięcy osób zostaje dotkniętych tym kryzysem.