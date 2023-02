Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY]

Historia zupy jest co z pewnością tak długa jak historia samego gotowania. Danie to jest obecne na każdym kontynencie, w każdej kulturze i choć odmienne pod względem smaków i konsystencji, identyczne w metodzie przygotowania. Nam zupa kojarzy się przede wszystkim z kuchnią polską. I dobrze. Chyba nigdzie indziej na świecie nie gotuje się tak dobrych zup jak u nas!

Podobno najstarszą polską zupą jest caseata, czyli polewka piwna, od której w średniowieczu wielu Polaków rozpoczynało swój dzień.

Co ciekawe, w tamtych czasach uchodziła za pożywne i zdrowe śniadanie. Pierwsze wzmianki na temat zupy piwnej, pochodzą z 1394 roku i zostały zamieszczone w kronikach poruszających temat potraw podawanych rodzinie królewskiej.

Caseata, co oznacza po łacinie „zmieszana z serem”, występowała jako jedno z głównych dań w menu na dworze króla Władysława Jagiełły, gdy ten przebywał w Korczynie pod koniec XIV wieku.

Warto też wspomnieć, że dawniej na śniadania często podawany był żur. Do dziś wszelkiego rodzaju żurki i barszcze są ulubionymi zupami Polaków. Jedno jest pewne – zupy warto jeść! Są zdrowe, pożywne i rozgrzewające.