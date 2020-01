Regionalny Totolotek Puchar Polski. Oldboje Kaszowianki wciąż głodni piłki. Młodszym potrafią utrzeć nosa

10:0. Takim zwycięstwem, w sierpniu 2018 roku, team piłkarskich weteranów z Kaszowa przywitał się z Pucharem Polski. Dla porządku: to była pierwsza runda w podokręgu Kraków, a rywal - Grom Kraków - z klasy B.

- Zespół istnieje trzy lata, założyłem go razem z kolegą, Stanisławem Misiem. Chodziło o to, żeby zebrać chłopaków z naszej miejscowości albo z tych najbliższych. Pojawili się też zaprzyjaźnieni, z którymi wcześniej kopaliśmy. Powiedziałbym jednak, że nasza drużyna to "stara" Kaszowianka, jakieś 80 procent chłopaków zna się od młodości - z gry w piłkę, ze szkoły. A brakowało pretekstu, żeby znów się spotykać, pretekstu dla żon - uśmiecha się Trojan. - Bo wiadomo, jak to po meczach: zje się kiełbaskę, wypije piwko, miło pogada.