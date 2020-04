Reklama w czasie pandemii. Jakie narzędzia warto wykorzystać właśnie teraz?

Jeszcze parę lat temu mówiło się, że jeśli nie ma Cię na Facebooku, to nie istniejesz. Chociaż takie stwierdzenie jest nieco przesadzone, warto pamiętać, że w obecnych czasach, kiedy sprzedaż przeniosła się głównie do internetu, warto pokazać się tam szerszemu gronu odbiorców. Profile w social mediach to przede wszystkim element budowania Twojego wizerunku.

Czym jest content marketing? To przemyślana strategia, która pomoże Ci wprowadzić skuteczny plan polegający na tworzeniu i dystrybucji odpowiednich, jakościowych i przyciągających uwagę treści. Takie działania, skierowane do odpowiedniej grupy odbiorców pomogą Ci stworzyć wartościowy przekaz:

Twórz i pokazuj światu treści! Może posiadasz centrum ogrodnicze? A może jesteś właścicielem warsztatu samochodowego? Jeśli prowadzisz swój biznes z pasją, na pewno wiesz, co w trawie piszczy i jakie tematy są na topie. Doradź swoim klientom, jakie rośliny warto zasadzić w ogrodzie w nadchodzącym sezonie lub wskaż, jak przygotować samochód na wiosnę. Pokaż, że jesteś ekspertem w swojej branży i wiesz o niej wszystko. Jeśli brakuje Ci pomysłów, o pomoc zwróć się do profesjonalistów, którzy kompleksowo doradzą oraz pomogą Ci rozwinąć content marketing w Twojej firmie.

E-mail marketing i newsletter

Jeśli prowadzisz swój biznes, to wiesz doskonale, że wysyłanie maili to jeden z nieodłącznych elementów dnia codziennego. Może warto wykorzystać również to medium do promocji Twojej firmy? Stworzenie newslettera pomoże Ci być w stałym kontakcie z Twoimi klientami, dzięki niemu będziesz mógł na bieżąco przekazywać swoim odbiorcom sporą dawkę wiedzy czy informacje o promocjach i nowościach w Twojej firmie.