Rekordowa liczba turystów odwiedziła Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Wkrótce zostanie otwarte na stałe. Zobacz zdjęcia

Rekordowa liczba turystów odwiedziła Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Wkrótce zostanie otwarte na stałe

Turyści po raz trzeci przed stałym udostępnieniem muzeum mogli je zwiedzić. Dla gości była to okazja do bezpłatnego zobaczenia zbiorów muzeum, a dla jego władz okazja do zdobycie doświadczenia w obsłudze tak dużej grupy turystów. Dzięki temu muzeum będzie dobrze przygotowane, posiadać odpowiednią liczbę przewodników, do regularnej działalności.

W dniu uroczystego otwarcia muzeum (9 marca) odwiedziło je 1040 osób. W ramach pierwszego dnia otwartego (17 marca) liczba odwiedzających wyniosła 720. Teraz rekord został pobity, w minioną niedzielę (14 kwietnia) muzeum odwiedziło 1090 osób.

Muzeum zostanie na stałe zostanie otwarte w poniedziałek 29 kwietnia br. To miesiąc wcześniej niż pierwotnie planowano. To niewątpliwie ucieszy turystów, szczególnie tych najmłodszych. Maj to powiem doskonała pora na organizację szkolnych wycieczek, a taka nowa atrakcja jaką jest muzeum pożarnictwa wydaje się być obowiązkowym punktem do zwiedzenia.