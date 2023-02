Rekordowe ferie na Sądecczyźnie. Górskie kurorty były oblegane prze turystów. Krynica-Zdrój została zimową stolicą Polski

- Jeżeli chodzi o obłożenie narciarskie to było to widać na wszystkich stokach. Jeżeli chodzi o noclegi, to już nie królują tygodniowe rezerwacje tak jak było to przed pandemią. Teraz jest to cztery maksymalnie pięć noclegów, bo wszystko podrożało, a na tym teraz turyści oszczędzają - mówi "Gazecie Krakowska" Daniel Lisak, prezes Krynickiej Organizacji Turystycznej.