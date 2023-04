Rekordowe wygrane w historii Lotto w Małopolsce. Szczęśliwców, którzy trafili "szóstki" jest wielu. Zobaczcie miejsca i kwoty Bogusław Kwiecień

Kolejna rozbita kumulacja w Lotto i ponad 19 mln zł wygrane ostatnio przez szczęśliwca na "chybił trafił" w Bielanach Wrocławskich rozbudziła wyobraźnię wielu tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardziej okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.