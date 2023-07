Rewolucja na punktach wejść w Tatry. Będą nowe, a niektóre w nowej lokalizacji

TPN zmianę punktów wejściowych rozpoczął kilka lat temu. Zaczął od wejścia do Doliny Strążyskiej, potem przyszedł czas na Małą Łąkę i Palenicę Białczańską. Teraz przyszedł czas na wejście do Doliny Jaworzynki i na Halę Gąsienicową, a także na szlak wiodący na Kasprowy Wierch.

W przypadku tego pierwszego już stara budka biletera zmieniła swoją lokalizację. Przeniosła się za rzekę – bliżej placu w Kuźnicach.

- To akurat zmiana lokalizacji tymczasowa. Przenieśliśmy ją, by przygotować się do budowy nowego punktu wejścia, który będzie zlokalizowany w tym samym miejscu, co kiedyś, czyli za drewnianym mostkiem – mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Z kolei całkowicie zmieni swoją lokalizację punkt poboru opłat przy szlaku na Kasprowy Wierch. Na razie stoi on na rozdrożu szlaków na Kasprowy i na Kondratową.