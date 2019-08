Reżyser Maciej Bochniak szuka statystów i epizodystów do nowego filmu

Miasteczko Galicyjskie i Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu to miejsca, które często stają się planem filmowym. Agnieszka Holland nagrała tam kilka scen do filmu „Janosik. Historia prawdziwa", niebawem swoją premierę będzie miał „Piłsudski" z Borysem Szycem w roli głównej, a do grona osób, które postawiły na kręcenie w Nowym Sączu dołączy także Maciej Bochniak.

Maciej Bochniak, to znany i ceniony reżyser filmowy, prywatnie jest mężem światowej sławy aktorki - Joanny Kulig, która pochodzi z Muszynki na Sądecczyźnie. Na terenie Miasteczka Galicyjskiego chce nagrać kilka scen do swojej najnowszej produkcji, zatytułowanej „Magnezja”. To gangsterski kryminał, o poetyce westernu i czarnym humorem, umiejscowiony na pograniczu polsko-sowieckim, na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Grają w nim znani i wyśmienici aktorzy, jak m.in.: Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Dawid Ogrodnik, czy Mateusz Kościukiewicz.