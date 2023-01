Riverside odnajduje swą tożsamość, a Agnieszka Musiał jest u siebie. Recenzje nowości płytowych

Riverside „ID.Entity”, Mystic, 2023

Estetyka rocka progresywnego wydawała się być wyeksploatowana do granic możliwości już pod koniec lat 70. Tymczasem na początku XXI wieku pojawiło się kilka zespołów, które tchnęły w nią nowe życie. Należy do nich niewątpliwie polska grupa Riverside, która swymi siedmioma albumami zyskała wielu fanów nie tylko w Polsce, ale i na Zachodzie. W 2016 roku zmarł jednak niespodziewanie gitarzysta zespołu – Piotr Grudziński i położyło się to cieniem na jego ostatnich dwóch płytach, który były zanurzone w mroku i smutku.