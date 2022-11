Rodzaje napędów w samochodzie. Na przód, na tył, a może na obie osie?

Rodzaje napędów. Tylko na tylną oś

W pierwszych pojazdach, tych które wytwarzano już na większą skalę, napęd był przenoszony tylko na tylną oś. Z umieszczonego z przodu nadwozia silnika poprzez wał napędowy i mechanizm różnicowy moment obrotowy trafiał na tylne koła. Dlatego dziś takie rozwiązanie nazywa się nie tylko tylnonapędowym, ale także klasycznym. Ten rodzaj przeniesienia napędu stosowano przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze było to łatwiejsze z technicznego punktu widzenia, gdyż między silnikiem a tylną osią można było umieścić skrzynię biegów. Po drugie pozwalało to zmniejszyć różnice w rozkładzie masy przód/tył co z kolei ma znaczenie w zachowaniu się pojazdu np. w zakręcie. Dziś na palcach jednej ręki możemy policzyć modele osobowe a także dostawcze, które wciąż mają takie rozwiązanie. Tylny napęd dominuje w samochodach ciężarowych, ale już SUV-y oraz crossovery, jeśli nie mają napędu 4 x 4 są zazwyczaj przednionapędowe.

Rodzaje napędów. Nie tylko „maluch”

Samochód tylnonapędowy jest bardziej niż przednionapędowy nadsterowny, a to wymaga nieco innej techniki prowadzenia. Samochód z takim napędem kiedy nie porusza się po linii prostej potrafi „zarzucać” tyłem co jest tak pożądane w drifcie, ale na co dzień niekoniecznie. W tym miejscu trzeba podkreślić znakomite umiejętności kierowców rajdowych z lat 60. i 70. zeszłego wieku kiedy to auta wyczynowe jak np. Porsche 911 miały napęd przenoszony na tył, silniki o potężnej mocy a kierowcy nie pomagały żadne elektroniczne systemy np. utrzymania się na pasie ruchu czy kontroli trakcji.