Rodzinny kapitał opiekuńczy: 12000 zł na dziecko w ratach przez rok lub dwa lata. Wypłaty już od początku 2022 roku

Od nowego roku kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

- Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona, to jest podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie - relacjonuje rzecznik. - Należy pamiętać, że rodzic taką dyspozycję będzie mógł złożyć tylko raz w czasie pobierania kapitału - podkreśla.

Przepisy określają też maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do niego.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, rodzic otrzyma taką informację. Będzie ona w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal [email protected] Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Będzie ona przekazana elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.