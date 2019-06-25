Рослини з суперсилами і помада з шампанським. ТОП-10 нових, модних місць у столиці

У столиці Польщі постійно появляються нові ресторани, бари та розважальні заклади. Як віднайти себе серед безлічі пропозицій? Ми вибрали 10 місць, які тільки нещодавно відкрилися, а вже захопили варшав'ян. Хочете краще пізнати місто? Ми радимо, куди варто сходити.

Дім Рослин Дім рослин в Жолібожі - це новий ботанічний центр, де можна придбати унікальні екземпляри з усього світу - сукуленти, які виглядом нагадують вуха Шрека, красиву, але отруйну алоказію амазонську чи екзотичне бананове дерево. Знайдемо також рослини, які мають суперсили. Дім Рослин розташований у варшавському районі Жолібож. Адреса: вул. Красінського 18 (на розі вул. Сузіна) fot. Szymon Starnawski MAX Premium Burgers Нова гамбургерня на гастрономічній карті Варшави. Хоча це шведська мережа, вже знайома полякам, в столиці появилася вперше. Ресторан розташований у Вілянові, в торговому парку Street Mall Vis à Vis. Широкий вибір у меню задовольнить навіть найвибагливіших гурманів Варшави. - Також доступні гамбургери з яловичини, а також курячі бургери (гострі та лагідні). Крім того, у нас знайдете гамбургери для вегетаріанців і веганів - розповідає Олександра Стемпєнь з цього пабу. Адреса: вул. Пшичулкова 219. fot. Szymon Starnawski Posypane

Posypane - це рай для любителів макаронів. Знайдете його на вул. Хожа 43/49. Якщо хтось із вас думав, що це просто наступне, звичайне місце з макаронами, ви помилилися. - Розглядаючи концепцію, ми хотіли створити місце, що є зараз в моді, тобто поєднання бару з напоями і гастропабу, місце, до якого можна прийти, випити та з'їсти щось смачне, - каже один зі співвласників Павло Пацьорек. Варто підкреслити, що макарони тут виготовляють з нуля. Адреса: вул. Хожа 43/39 fot. Paweł Wiśniewski Healthy Store - Foods by Ann Перша кав’ярня Healthy Store вже працює на вул. Клімчака у варшавському Вілянові. Знайдемо в ній продукти з пропозиції Foods by Ann, тобто здорові закуски, підписані іменем Анни Левандовської, спеціалістки з фітнесу. Окрім того, кав’ярня пропонує різноманітні десерти, гарячі напої, салати та сніданки, які подають як гарячими, так і холодними. Адреса: вул. Клімчака 1 fot. Szymon Starnawski TEPfactor

TEPfactor - це нова ідея як активно проводити час з групою друзів, знайомих або колег. Унікальний парк розваг появився в Blue City. Розвага полягає на груповій співпраці. Без цього неможливо вирішити головоломки та завершити подальші завдання. TEPfactor є першим розважальним парком цього типу в Польщі і третім у світі. Унікальна концепція розваг складається з 25 кімнат, вирізаних у скелі. Порядок їх відвідування та вирішення індивідуальних завдань є довільним. Адреса: ал. Єрозолимські 179 fot. mat. Prasowe Gruby Josek Gruby Josek - це нове місце на гастрономічній карті столиці. Інтер’єром і пропозиціями в меню нав’язує до міжвоєнної Варшави. Назва ресторану відноситься до прізвища відомого варшавського ресторатора Юзефа Ладовського, героя балади «Бал у Йозека». Крім того, тут ви послухаєте живу музику, а діти - у спеціальному кутку - можуть провести час, наприклад, читаючи книги про варшавський діалект. Адреса: вул. Електоральна 24 fot. Szymon Starnawski Warmut

Warmut пишається назвою першого бару вермуту в Польщі. У меню знайдемо широкий асортимент вермутів та напоїв з їх використанням. Їжу готують на основі консервованих продуктів – м.ін. консерва тирольська, ікра, шпроти, персик в сиропі. Warmut грається з нашими очікуваннями, звертає увагу на ностальгічні ідеї ПНР (вермут, консерви), але переносить ці продукти на зовсім інший рівень. Адреса: вул. Маршалковська 45/49 fot. Paweł Wiśniewski Lip Lab Помада зі смаком рожевого шампанського, малинових трюфелів, а може паризької троянди? Жовта, зелена, синя чи червона? В Lip Lab все можливо. Це єдине таке місце в Польщі, де можна створити індивідуальну помаду або блиск для губ будь- якого кольору, смаку та запаху. Розташована на вул. Бартошевіча 11 лабораторія - це рай для кожної жінки, яка любить малювати губи. Адреса: вул. Бартошевіча 11 fot. Paweł Wiśniewski Геліос в Blue City

З 14 лютого 2019 року на верхньому поверсі торгового центру Blue City працює перший кінотеатр Геліос у Варшаві. Глядачі можуть використовувати вісім залів, які загалом вмістять 850 осіб. Це перший у Польщі мультиплекс з найвищою якістю зображення і з регульованими сидіннями преміум, на яких можна лежати. Знайдемо тут також кафе і великий бар.

polecane: Flesz - Ukraińcy chcą więcej zarabiać