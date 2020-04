Rozdano Węże 2020 - nagrody dla najgorszych polskich filmów minionego roku

Po cztery nagrody przypadły jego twórcom: Michałowi Milowiczowi (Wielki Wąż, reżyseria, scenariusz i najgorszy duet wspólnie z Przemysławem Sadowskim) i Kacprowi Anuszewskiemu (Wielki Wąż, reżyseria, scenariusz i plakat do innego filmu, który Anuszewski wyprodukował i wyreżyserował w zeszłym roku - "Serce do walki").

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Paweł Bilski, Olaf Lubaszenko, Michał Milowicz, Kacper Anuszewski - Futro z misia

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE

Misz-masz, czyli Kogel-mogel 3 (reż. Kordian Piwowarski; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska)

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Mikołaj Roznerski – Diablo. Wyścig o wszystko

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Małgorzata Foremniak – Jak poślubić milionera?

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Cezary Pazura – Diablo. Wyścig o wszystko

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Michał Milowicz i Przemysław Sadowski - Futro z misia

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

goły tyłek Daniela Olbrychskiego - Polityka

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Mateusz Ziółko i Tabb "Legiony" - Legiony (reżyser Alan Kępski)

NAJGORSZY PLAKAT

Serce do walki (prod. Kacper Anuszewski; dystr. Kino Świat)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

Impostor – org. The Hole in the Ground (dystr. M2)