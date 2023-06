Rozpoczął się proces Czesława K., oskarżonego o zabójstwo żony. Sąd Okręgowy w Tarnowie wyłączył jawność postępowania na wniosek obrony

Czesław K. z Borzęcina stanął przed sądem za zabójstwo swojej żony Grażyny

Zaginięcie i zwłoki Grażyny K. w rzece Uszwica kilka kilometrów od Borzęcina

Śledczy ustalili, że 35-letnia wówczas Grażyna K. przyleciała do Polski z Wielkiej Brytanii 3 stycznia 2019 r. Ostatnią osobą, która miała ją widzieć, był jej mąż Czesław. Miało to miejsce 3 stycznia 2019 r. około 22:30. Mimo że 4 stycznia 2019 r. Czesław K. nie miał kontaktu z żoną, nie zgłaszał jej zaginięcia. Utrzymywał, że jego żona wyjechała do Anglii i tam się spotkają. Grażyna K. miała jednak wyłączony telefon, co wzbudziło niepokój jej bliskich z Borzęcina. Dlatego rodzina Grażyny K. zgłosiła jej zaginięcie.