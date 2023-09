Rozpoczął się remont autostrady A4 na odcinku od Katowic do Krakowa. Roboty potrwają do końca 2026 roku

Rusza remont autostrady A4 na odcinku od Katowic do Krakowa. Roboty potrwają do końca 2026 roku

Stalexport Autostrada Małopolska rozpoczął wymianę nawierzchni na 7 kilometrowym odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Jeleń w Jaworznie i Balin w Chrzanowie. Wstępne roboty potrwają do 11 września i będą przeprowadzane w godzinach nocnych, od 19 do 6. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Pracom towarzyszyć będzie zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu.

Główne prace na tym odcinku rozpoczną się 11 września. W pierwszym etapie wymieniana będzie nawierzchnia na jezdni w kierunku Krakowa, a następnie prace przeniosą się na jezdnię w kierunku Katowic. Na jezdni w kierunku Krakowa jeden pas ruchu będzie poddany remontowi, drugi pozostanie przejezdny. Na jezdni w kierunku Katowic będą dostępne dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa. Cały remont nawierzchni na tym odcinku autostrady A4 ma być zakończony do końca 2023 roku.