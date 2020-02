Rozpoczyna się rozbiórka starego mostu na trasie do Krynicy

- Nowy most jest już zaprojektowany, pozwolenie na jego budowę zostało wydane, most tymczasowy został wzniesiony i przełożono na niego ruch pojazdów. Przyszedł czas na rozbiórkę starego mostu na potoku Łosiańskim w miejscowości Nowa Wieś w powiecie nowosądeckim, w ciągu drogi krajowej nr 75 – informuje Iwona Mikrut, rzecznik prasowy GDDKiA w Krakowie.

W ramach inwestycji zaprojektowano jednoprzęsłowy most wraz z dojazdami oraz umocnieniem koryta. Długość obiektu wyniesie 12 m, a szerokość 13,2 m. Oprócz jezdni na obiekcie powstanie chodnik o szerokości 2 m. Nowy most zastąpi stary, użytkowany od 1954 roku, który zostanie rozebrany, a wykonawca ma na to czas do 4 sierpnia 2020 r. Koszt prac wyniesie ok. 2 mln 900 tys. zł.