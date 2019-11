Rusza akcja "Poduszka dla Maluszka". Przyniesie radość dzieciom

„Poduszka dla maluszka” to ogólnopolska akcja charytatywna. Wymyślił ją Rafał Andreas z Brzeszcz. Celem akcji jest zebranie jak największej liczby kolorowych poduszek dla maluchów w szpitalach, a także - zgromadzenie środków finansowych na doposażenie placówek medycznych. JYSK, który jest głównym partnerem akcji organizuje we wszystkich swoich sklepach zbiórkę pieniędzy. W ubiegłym roku do puszek klienci JYSK wpłacili ponad 70 tys zł.

Poduszka dla Maluszka w wadowickim szpitalu w 2018 r.

Poduszkowy korowód w oświęcimskim szpitalu w 2018 r.

Kolorowa poduszka, którą podczas wizyty w szpitalu otrzymują mali pacjenci jest dla nich wielką radością i z pewnością umileniem pobytu. - Najważniejszym celem jest uszczęśliwienie dzieci. Jeżeli mają możliwość zabawy, dostają prezenty to szpital nie kojarzy im się tylko z bólem, ale również z czymś przyjemnym. Dla nas to łatwiejsze ich leczenie - mówi Bożena Ubik-Wróbel ordynatorka oddziału dziecięcego w szpitalu w Oświęcimiu.