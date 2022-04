Rusza przebudowa dworców w Dolinie Popradu. Tak będą wyglądały stacje PKP w Barcicach, Rytrze i Zubrzyku

Zubrzyk, Rytro i Barcice to pierwsze trzy z dwunastu dworców na trasie z Nowego Sącza do Muszyny, na których startują prace budowlane. W Dolinie Popradu zostanie przebudowanych jeszcze dziewięć dworców: Piwniczna, Piwniczna-Zdrój, Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój, Stary Sącz, Łomnica-Zdrój, Młodów oraz Milik.



– W Polsce przybywa komfortowych, bezpiecznych, przyjaznych podróżnym i ekologicznych dworców. Nie inaczej będzie w Dolinie Popradu, gdzie rozpoczynają się właśnie przebudowy trzech obiektów w Zubrzyku, Barcicach i Rytrze. Niebawem dołączą do nich kolejnych dziewięć dworców w Dolinie Popradu – zaznacza Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

- Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowane budynki wszystkich tych dworców staną się wizytówkami wspomnianych miejscowości, ważnymi centrami społeczności lokalnych i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją po Dolinie Popradu. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – dodaje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.