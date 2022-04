Rybiki cukrowe uwielbiają ciepło i wilgoć! Pojawiają się w piekarniach, młynach, także w domowej kuchni lub łazience. Jak się ich pozbyć?

Gdzie spotkasz rybiki cukrowe?

Najczęściej rybiki cukrowe spotyka się w łazienkach. Panuje tam wysoka temperatura i wilgoć. To jednak niejedyne pomieszczenie, w którym lubią się zadomowić. Mogą być widziane w kuchni, a nawet w piekarniach, młynach lub sklepach. Tam, gdzie pojawiają się resztki żywności, są też niestety insekty. Menu srebrzyków jest różnorodne. Uwielbiają skrobię, cukry, okruszki chleba, ryż, mąkę, kaszę, nie pogardzą też celulozą. Co to oznacza? Z chęcią pożywią się papierem lub tapetą wyłożoną w mieszkaniu.