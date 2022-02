Rybny pasztet, ser z migdałów i mleko owsiane do barszczu. Marcin Przybysz przybliża wielkopostne dania

Kim jest Marcin Przybysz?

Marcin Przybysz to zwycięzca 3. edycji programu Top Chef, specjalizujący się w daniach fine food experience . Oznacza to tworzenie dań zapadających w pamięć. Tworząc menu restauracji Epoka, na co dzień inspiruje się pomysłami barokowych mistrzów kuchni. Już 600 lat temu celem kucharzy było wznieść się na wyżyny kulinarnych możliwości.

Powrót do kuchni staropolskiej

Marcin Przybysz to pasjonat łączenia starych przepisów w nowoczesnym wydaniu. Według niego historia kulinarna zatacza koło i kucharze chętnie sięgają do dań z przeszłości, poddając je własnym innowacjom. Szczególnie poddając je zmianom zgodnym z aktualną wiedzą dietetyczną. Marcin Przybysz zaznaczał, że po czasie hucznego karnawału przychodził czas wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W Wielki Piątek, który uznawany jest za datę śmierci Jezusa, przed laty całkowicie rezygnowano z posiłków. Marcin Przybysz nie ma jednego ulubionego dania wielkopostnego.

W słowie wstępnym do „Compendium Ferculorum” Stanisław Lubomirski dodał, że kuchnia Stanisława Czernieckiego to także kuchnia barokowa. Kucharz chętnie odwoływał się do kontrastów smakowych, iluzji i chętnie sięgał do zaskakujących pomysłów. Zaskakiwał różnicami między wyglądem a smakiem potrawy. Chociażby ryby udawały kuropatwy, dania z kaszą tworzono bez kaszy oraz serwowano dania-zagadki.

