Trwają intensywne prace w centrum Muszyny. Rynek jest całkowicie wyłączony z ruchu. Na jego płycie stanął już budynek ratusza, architektonicznie nawiązujący do stylu galicyjskiego z XIX wieku. Obiekt jest w stanie surowym, a w jego wnętrzu trwają prace wykończeniowe. Te mają potrwać do końca czerwca tego roku. W budynku będzie m.in. sala ślubów, mała pijalnia wody mineralnej, a turyści będą mogli zwiedzać odkopane zabytkowe piwnice. Przebudowywana jest też ul. Kościelna, która biegnie od kościoła pw. św. Józefa do rynku. Stanie się deptakiem, a wzbogacą ją elementy małej architektury, skwery i fontanna. Przebudowa całej płyty rynku zostanie zakończona w przyszłym roku.