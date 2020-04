Rząd przyznał ponad 14 mln zł na remont trzech dróg powiatowych

Z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Nowosądecki pozyskał dotację na remont aż trzech dróg. W sumie otrzyma ponad 14,6 mln zł.

- Pomimo trudnego czasu i różnych obostrzeń musimy pracować normalnie, dbać o mieszkańców powiatu i o rozwój Sądecczyzny. Mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje - mówi Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki. - Musimy dołożyć z własnego budżetu dokładnie taką samą kwotę jaką otrzymujemy z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ dofinansowanie wynosi 50 procent. To dla nas wyzwanie, ale liczę na to, że dzięki dobremu gospodarowaniu finansami wszystko to uda się zrealizować.

W planach jest remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza. Zmodernizowane zostanie ponad 7,7 km trasy. Prace mają trwać od sierpnia 2020 do lipca 2021 r. Wartość projektu to 16 253 085,15 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 8 126 542 zł.