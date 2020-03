Rząd wprowadza zaostrzenie kwarantanny. Co się zmieni?

W związku z tym podjęto decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu do absolutnego minimum. Wyjątek będzie stanowić droga do pracy, wolontariat w walce z koronawirusem oraz załatwianie niezbędnych spraw życia społecznego tj. wizyty w sklepie, apteki czy też w przychodni.

- Kolejne obostrzenia są konieczne, by ograniczyć liczbę zakażeń - stwierdził premier.

Obostrzenia mają również dotyczyć zgromadzeń, będą dopuszczalne tylko te do dwóch osób.

- To niezbędne by nie dopuścić do takich sytuacji jakie mają miejsce w Hiszpanii czy Włoszech - poinformował Mateusz Morawiecki.