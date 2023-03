Rzeka Sztoła po prostu zniknęła. Koryto jest suche prawie na całej długości. Kiedyś tu był bajkowy krajobraz, dziś widoki przygnębiają

Tak dziś wygląda koryto Sztoły

Dziwna "miejscówka" w Bukownie

Czy Sztoła popłynie od źródeł w Żuradzie do Leśnego Dworu w Bukownie?

Obecnie trwają starania, by utrzymać zalew Leśny Dwór. Są plany, by doprowadzić tu wodę prosto ze źródła do czasu, aż na tyle podniosą się wody gruntowe, by znów rzeka napełniła się.