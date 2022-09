Rzym na weekend. Ile kosztuje 3-dniowa wycieczka do Rzymu jesienią 2022? Loty, noclegi, wyżywienie, atrakcje – praktyczny przewodnik cenowy

Ile kosztuje 3-dniowa wycieczka do Rzymu? Podsumowanie cenowe

Rzym za darmo. Co można robić w Wiecznym mieście bez wydawania pieniędzy?

Co zobaczyć w Rzymie? Bilety do najważniejszych atrakcji

Nocleg w Rzymie: ceny hosteli, hoteli i pokojów do wynajęcia

Tanie loty do Rzymu

All inclusive do Rzymu. Oferty last minute nie takie tanie

Ile kosztuje 3-dniowa wycieczka do Rzymu jesienią 2022?

Rzym to miasto jakby stworzone dla turystów. Jest pełne niezwykłych atrakcji starych i nowych; każdy znajdzie tu coś dla siebie. Od starożytnych ruin z czasów Imperium Rzymskiego, przez słynne świątynie Watykanu, do nowoczesnej sztuki, parów rozrywki i aquaparków – w Rzymie nie można się nudzić. W dodatku miasto leży we Włoszech, gdzie pogoda przez większość roku jest bardzo przyjemna i słoneczna.

Stworzyliśmy dla Was przewodnik cenowy na 3-dniową wycieczkę po Rzymie jesienią 2022. Przekonajcie się, ile może kosztować krótka, ale pełna wrażeń wycieczka do Rzymu na weekend lub urlop w październiku lub listopadzie. Wyliczona przez nas cena może Was zaskoczyć!

