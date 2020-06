Są dodatkowe miliardy na Sądeczankę ale na jej budowę poczekamy kilka lat

- Dodatkowe środki pokazują, że rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z premierem Mateuszem Morawieckim myśli poważnie o zbudowaniu tej drogi, w niełatwych warunkach i w trudnym terenie - mówi Wiesław Janczyk, poseł PiS. - Chciałbym, żeby do końca roku złożone zostały trzy lub cztery przebiegi sądeczanki, konieczne do uzyskania decyzji środowiskowej, aby po jej uzyskaniu możliwe było ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj-wybuduj.

- Warto zauważyć, że pierwszy fragment Sądeczanki jest już realizowany. To most w Kurowie, gdzie postęp prac można obserwować każdego dnia - uważa Wicher. - My obiecujemy, że będziemy stać na straży terminów, będziemy mediować i starać się, żeby ta inwestycja nie napotkała już na żadne utrudnienia. Jak wszystko dobrze pójdzie to za sześć lat przejedziemy nową drogą.