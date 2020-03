Sądeccy policjanci raz na dobę kontrolują osoby objęte kwarantanną

Od 15 marca każdy kto wróci do Polski z zagranicy jest zobowiązany do poddania się obowiązkowej kwarantannie. Zostaje ona nałożona na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub na osoby, które mogą być zarażone koronawirusem. Nakłada ją w formie decyzji administracyjnej państwowy, powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny. Kwarantanna trwa 14 dni, a osoba nią objęta nie może opuszczać miejsca, w którym ją przechodzi.

- Z uwagi na bezpieczeństwo własne i osób objętych kwarantanną, podczas sprawdzenia miejsca ich pobytu, funkcjonariusze nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu. W praktyce wygląda to tak, że umundurowany policjant dzwoni do osoby objętej kwarantanną i w trakcie rozmowy podchodzi ona do okna, by można było stwierdzić, że jest na miejscu - mówi asp. Iwona Grzebyk-Dulak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Sprawdzenie opiera się też na rozmowie bezpośredniej, prowadzonej z taką osobą ze znacznej odległości, np. z balkonu, co także umożliwia skontrolowanie miejsca w którym przebywa.

Ponadto policjanci zbierają informacje czy mieszkańcy Sądecczyzny nie potrzebują wsparcia lub pomocy. Następnie przekazują odpowiednim służbą prośby o konkretną pomoc we wskazanym miejscu.

- Podczas kwarantanny, osoba nią objęta powinna udzielać informacji o stanie swojego zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powinna również dbać, by o ile to możliwe, nie mieć kontaktu z innymi osobami, a jeżeli to niemożliwe, zachować względem nich bezpieczny odstęp wynoszący około 1-1,5 metra. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych - przestrzega rzeczniczka sądeckiej policji.