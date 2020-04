Sądecczyzna. Branża turystyczna liczy straty spowodowane epidemią. Co dalej z turystyką w regionie?

Długi weekend majowy to symboliczny początek wiosenno - letnich wyjazdów urlopowych. W ciągu tych kilku majowych dni Sądecczyznę odwiedzały tysiące turystów z całej Polski, zaś sądeckie uzdrowiska dosłownie pękały w szwach.

Wiesław Fiut, właściciel jednego z krynickich hoteli, zachowuje w kwestii przyszłości branży turystycznej sporą ostrożność. Ponieważ jest nastawiony na całoroczną, a nie jedynie sezonową działalność, każdy miesiąc przestoju generuje w jego przypadku dodatkowe straty. Fiut podkreśla, że choć hotel jest zamknięty a on nie zarabia na turystach, cały czas musi utrzymywać zarówno sam budynek, jak i swoich pracowników. Ponadto przywrócenie możliwości przyjmowania turystów wcale nie musi oznaczać poprawy sytuacji hotelarzy.

Osobną kwestię stanowi obawa, że obecność dwóch izolatoriów może osłabić atrakcyjność turystyczną Krynicy. I choć na razie stoją puste, to pojawienie się osób zarażonych koronawirusem, nie wpłynie dobrze na wizerunek uzdrowiska.

Limity w zakwaterowaniu to nie jedyne zmartwienie właściciela hotelu. Sporą część ruchu turystycznego generowały imprezy masowe corocznie odbywające się w uzdrowisku. Mowa tutaj chociażby o Festiwalu Kiepury, Festiwalu Biegowym czy Forum Ekonomicznym.

- Co zrobię, jeśli władze wprowadzą ograniczenia w zakwaterowaniu? Mam ponad 60 miejsc hotelowych. Jeśli limit gości hotelowych będzie oscylował w okolicy 10-15 osób, to czy będzie mi się w ogóle opłacało otwierać cały budynek - pyta.

- To bomba z opóźnionym zapłonem, która może położyć turystykę w naszym mieście - podsumowuje krynicki hotelarz.

Obawy na przyszłość

Także Jan Golba, burmistrz Muszyny z dużą ostrożnością patrzy w przyszłość. Władze uzdrowiska cały czas inwestują w rozwój infrastruktury turystycznej, zaś wstrzymania ruchu turystycznego może oznaczać dla wielu firm działających w gminie widmo bankructwa. Wprawdzie zniesienie części obostrzeń przyciągnęło gości do słynnych muszyńskich Ogrodów Sensorycznych, ale to jedynie niewielkie światełko w tunelu, ponieważ są to przede wszystkim mieszkańcy samej Muszyny bądź okolicznych miejscowości.

- Czekamy na dalsze znoszenie obostrzeń, w tym przede wszystkim tych dotyczących działalności pensjonatów, hoteli, czy całej branży gastronomicznej - wyjaśnia burmistrz.

Samo zniesienie obostrzeń nie wystarczy jednak, by sytuacja powróciła do normalności.