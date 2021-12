Sądecczyzna. Hity turystyki zimowej w Beskidzie Sądeckim. Zima w górach może być pełna atrakcji [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Beskid Sądecki jest piękny o każdej porze roku, ale zimą zyskuje dodatkowy urok dzięki białej szacie Damian Radziak, arch. stacja Wierchomla, Andrzej Jodłowski, arch. polska press Zobacz galerię (12 zdjęć)

Zima to wyjątkowy czas dla mieszkańców Beskidu Sądeckiego i turystów wybierających Sądecczyznę jako miejsce aktywnego wypoczynku. Pod warunkiem oczywiście, że spadnie śnieg i będzie można korzystać z różnych form aktywności na świeżym powietrzu. Narty zjazdowe i biegowe, ski tour, górskie wycieczki i wieże widokowe, z których można podziwiać zimową panoramę Beskidów, Pienin i Tatr ... Dla każdego coś miłego. A dla osób nie lubiących wysiłku fizycznego pozostają kolejki, które zabiorą chętnych do delektowania się widokiem ośnieżonych gór na sam szczyt. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć przedstawiających zimowe atrakcje w Beskidzie Sądeckim.