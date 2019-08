Sądecczyzna. Kogo nazwisko znajdzie się na liście wyborczej?

- Po tym posunięciu widać brak pewności co do uzyskania choćby jednego mandatu w naszym okręgu - ocenia Janczyk. - Dziwi mnie tylko, że osobę tak rozpoznawalną, która widoczna jest w Sejmie, zastępuje na „jedynce” osoba, która miała problem z reelekcją w swoim poprzednim okręgu wyborczym - dodaje.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych z pierwszego miejsca listy KO w naszym okręgu wystartuje pochodząca z Zakopanego Jagna Marczułajtis-Walczak. To 39-letnia snowboardzistka i posłanka, która startowała w okręgu krakowskim.

Grzegorz Schetyna we wtorek zaprezentował jedynki Koalicji Obywatelskiej (koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej) do jesiennych wyborów parlamentarnych. Dużym zaskoczeniem w okręgu wyborczym nr 14 (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski i tatrzański) jest brak na pierwszym miejscu Andrzeja Czerwińskiego, lidera PO na Sądecczyźnie, który aż pięciokrotnie był liderem listy. Za każdym razem udawała mu się otrzymać poselski mandat.

Z kolei poseł Arkadiusz Mularczyk, jedynka listy wyborczej PiS, jest bardziej dosadny w komentarzu. - Po tym ruchu widać, że Grzegorz Schetyna pozbywa się ludzi związanych z Donaldem Tuskiem - mówi Mularczyk. - Schetyna stara się zbudować nową Platformę.

Nie boi się wyzwania

Sam Andrzej Czerwiński do decyzji komitetu politycznego swojej partii podchodzi z pokorą. Przyznaje, że Koalicja Obywatelska ma problem ze zbudowaniem dobrej i silnej listy w okręgu, gdzie dominuje PiS. Cztery lata temu partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła aż osiem na dziesięć mandatów. Tylko jeden udało się zdobyć PO i należał on właśnie do Czerwińskiego, który otrzymał 17 487 głosów wyborców. Jeden zdobył też komitet Kukiz’15 dzięki 8 115 głosom zdobytym przez poseł Elżbietę Borowską z Gorlic.

- Z Jagną na pierwszym miejscu budujemy silniejszą pozycję na Podhalu, które po odejściu Andrzeja Guta-Mostowego do Porozumienia Jarosława Gowina, stało się naszym słabym ogniwem - podkreśla.