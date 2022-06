Sądecczyzna kusi pięknymi widokami i wspaniałą przyrodą. To dobre miejsce na weekendową wycieczkę. Zobaczcie zdjęcia Tatiana Biela

Już do kilku dni cieszymy się astronomicznym latem i piękną, słoneczną pogodą. To znakomity czas na krótsze i dłuższe wycieczki na łono natury, zwłaszcza w Beskidzie Sądeckich gdzie leśnych szlaków jest pod dostatkiem. Zanim wybierzecie się w leśne ostępy szukając spokoju i ochłody zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa pracowników Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój, którzy przez cały roku dokumentują piękno i bogactwo beskidzkiej przyrody. Być może Wam również uda się zrobić unikalne zdjęcia z leśniej wyprawy.