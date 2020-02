Sądecczyzna. Nadal będzie mocno wiało. Strażacy ciągle usuwają skutki wichury [ZDJĘCIE]

Strażacy na terenie całego powiatu nowosądeckiego tylko w poniedziałek interweniowali 42 razy. Na szczęście silny wiatr nie wyrządził znacznych szkód, uszkodził kilka dachów w Nawojowej, Mszalnicy i Nowym Sączu. Najczęściej druhowie byli wzywani do powalonych na jezdnię drzew, które blokowały przejazd.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że we wtorek do godz. 18 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu.

Jak przekazała nam Maria Olszowska z biura prasowego Starostwa Powiatowego:

- O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 18 414-16-21, lub po godzinie 15.30 stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu 18 448-69-10, 18 448-69-11.